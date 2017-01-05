2016 Yılında 1 Ton, 252 Kilo Eroin Yakalandı

Kocaeli'nde polis tarafından 2016 yılı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 ton 252 kilo eroin ele geçirildi. 2017 yılının ikinci gününde yapılan operasyonda ise 398 kilo esrar yakalandı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler 2016 yılında başarılı operasyonlara imza attılar. Kocaeli güzergahını kullanarak İstanbul iline ve Avrupa ülkelerine transit giden araçlar üzerinde 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen 39 operasyonda 1 ton 252 kilo, eroin, 840 kilo esrar, 2 kilo kokain yakalandı. Bu operasyonlarla ilgili 76 şüpheli yakalanırken, 57 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.



İl genelinde sokak satıcılarına yönelik yapılan 413 operasyonda ise 34 kilo esrar, 7 kilo bonzai, 6 bin 890 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kent genelinde yapılan operasyonlarda ise 704 şahıs yakalandı, 232 kişi tutuklandı.



2017'ye operasyon ile başladılar



Narkotim ekipleri, 2017 yılına da operasyon ile başladı. Doğu illerinden temin edilen İstanbul iline sevk edeceği istihbaratını alan ekipler, 2 Ocak günü TEM otoyolu Gültepe mevkiinde aracı durdu. Araçta yapılan aramada, şeffaf naylon poşetlere sarılı 398 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi sevk ettiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak, 'Uyuşturucu Madde Nakli ve Ticareti Yapmak' suçundan tutuklandı.



Kent genelinde başarılan operasyonlara imza atan Narkotim ekipleri, 2017 yılında da sonuna kadar uyuşturucu ile mücadele edileceğini belirtti. - KOCAELİ