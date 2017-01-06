2016 yılı Sanayi Odaları Haber Raporu hazırlandı …

Medya Takip Ajansı Interpress'in, Türkiye'deki Sanayi Odalarını kapsayan incelemesine göre, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) hakkında geçtiğimiz yıl ulusal, bölgesel ve yerel yazılı basında toplam 3 bin 929 haberin yayınlandığı tespit edildi.

Araştırmaya göre, 2016 yılı ile ilgili değerlendirmeleri başta olmak üzere yapmış olduğu çeşitli açıklamaları ile gündeme gelen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar hakkında geçen yıl yazılı basına toplam 2 binin üzerinde haber yansıdığı belirlendi. Ayrıca Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen ile alakalı da yazılı basında son bir yılda 300'e yakın haber yayınlandığı tespit edildi.



