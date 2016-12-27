2016'nın En İyileri!

Teknolojik gelişmeler ve yeni ürünler, hayatın olumsuz olabilecek taraflarından biraz olsun uzaklaşmamızı sağlıyor. Neredeyse her sene olduğu gibi, 2016'da da bu konuda sorun yaşamadık; sanal gerçeklik ürünlerinin satın alınabilir hale gelmesinden HDR TV'lerin tekrar karşımıza çıkmasına, 2016'da birçok önemli gelişme yaşadık.



2017'de neler olacağını oturup beklemeye başlamadan önce, isterseniz 2016'nın en iyilerini şöyle bir gözden geçirelim.



2016'nın En İyi Telefonları



2016 belki Samsung Galaxy Note 7'nin patlamasıyla hatırlanacak. Ancak bunu bir kenara koyarsak Samsung aslında iyi bir sene geçirdi. Galaxy S7 Edge, geliştirdiği kamerası, pil ömrü ve piliyle yeni rakiplerinin hepsini tek tek geride bıraktı.



Cebinize daha rahat sığan bir telefonun peşindeyseniz, daha küçük ve daha uygun fiyatlı Galaxy S7 de harika bir telefon.



5,5 inç'lik bir telefon için çok büyük olsa da, 2x "zoom" kamerası ve basınca duyarlı ekranıyla iPhone 7 Plus, üçüncü sıramızı hak eden, kayda değer bir telefon.



2016'nın En İyi Tabletleri



iPad Pro 9.7 ilk bakışta eski iPad Air 2'yi andırıyor olabilir ama aslında daha çok 12 inç'lik iPad Pro'ya benziyor; üstelik daha taşınabilir boyutlarda. iPad Pro 9.7'nin ekranı, basınca duyarlı Apple Pencil ile kullanılabiliyor ve bu sayede tablet, hoş bir grafik tablete dönüşüyor.



İkinci sıradaki Samsung Galaxy Tab S2, Samsung'un kaliteli tasarımıyla listemizde yer almayı hak ediyor.



Üçüncü sırada 128GB depolama seçeneğine sahip iPad mini 4 var. Yeni olmasa da hala iyi.



2016'nın En İyi Giyilebilir Teknolojileri



İkinci Apple Watch, GPS özelliği sayesinde moda eşyası olmaktan öteye gitti ve iyi bir koşucu saati haline geldi. Su geçirmeyen saatin ekranı da ilk Watch'tan parlak.



İkinci sıramızda iyi bir spor saatini ince gövdeye sığdıran Fitbit Charge 2 var.



Son olarak Google Cardboard'ın devamı niteliğindeki Google Daydream View, sanal gerçekliği kitlelere ulaştırma görevini üstlendiği için listemizde kendine bir yer hak ediyor. Kumaş kaplı ve görünümü gayet güzel.



2016'nın En İyi TV'leri



Gelecek nesil televizyonları deneyimlemek istiyorsanız, Panasonic DX902'den çok daha iyisini bulmanız zor. HDR ve 4K gibi yeni standartları destekleyen TV, yüksek parlaklık seviyesi sayesinde HDR görüntülerin ekrandan adeta fırlamasını sağlıyor.



OLED ekranlar, en yüksek parlaklıkta LED'e yetişemeseler de, salonunuzda sinemalara taş çıkaracak bir karanlık ortam oluşturmakta LG OLED E6'nın eline su dökecek kimse yok.



Son olarak Panasonic DX902'nin rakibi Samsung KS9500 de müthiş HDR görüntüler ve yüksek parlaklık sunabiliyor.



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