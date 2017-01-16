Yeryüzünün kuru kısmında hayatı kendi kendimize zorlaştırırken, okyanusların derinlerinde bambaşka bir hayat devam ediyor. Dünyanın en itibarlı sualtı fotoğrafçılık yarışması Ocean Art Photography, 2016'nın kazanan fotoğraflarını açıkladı. Tahmin ettiğiniz üzere her bir fotoğraf, baş döndürücü güzellikte.



Ocean Art Photography etkinliği altı senedir devam etse de katılımcılar, her sene sualtındaki hayatı yakalamanın yeni yollarını uluyorlar. 2016'nın ödülleri, 60'ın üzerinde ülkede 95 fotoğrafçıya gitti.



2016'daki yarışmadan galip çıkan fotoğraflardan en beğendiklerimizi sizler için seçtik. Fotoğraflara göz atmak için galerimize tıklamanız yeterli.



2016'nın En İyi Sualtı Fotoğrafları!Tüm Galeri



