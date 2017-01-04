2016'nın En Çok Dinlenen ve Okunan Yapımları Belli Oldu

Yabancı müziklerde ise Andrea Bocelli'nin Cinema albümü lider oldu.

YILIN KÜLTÜR SANAT RAPORU

Geçtiğimiz yıl kültür sanat alanında yerli yapımlar büyük ses getirdi. D&R'ın listesine göre filmlerden, kitaplara, oyunlardan müziklere yılın en çok satanlar listesi belli oldu. 2016 yılının en çok satan kitabı Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın romanı olurken, en çok satan filmler listesinde yerli yapım Düğün Dernek 2 yer aldı. Oyun konsol alanında FIFA 17, bilgisayarda oynanan oyunlarda ise Football Manager ilk sırada yer aldı. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, 2016 yılında listelerin başında yer alan yapımların medya raporunu çıkardı. Ajans Press'in medya verilerine göre Düğün Dernek 2 filmi gişedeki başarısı kadar medyada da yansıma buldu; başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı komedi filmi 899 habere konu olarak en çok satanların en çok konuşulanı oldu. Megastar Tarkan'ın yeni albümü "Ahde Vefa" 515 yazılı basın haberine konu olurken, Orhan Pamuk'un romanı Kırmızı Saçlı Kadın hakkında 492 haber yapıldığı tespit edildi.