2016'nın Dünya Gündemine Damga Vuran Olaylar TRT World Ekranında!

TRT World'ün insan merkezli habercilik anlayışı ile ele aldığı, 2016 yılı içinde dünya gündemini meşgul eden; savaşlar, terör saldırıları, doğal afetler, siyasi krizler ve seçimler gibi büyük olaylar, 26-30 Aralık tarihleri arasında 'Year Enders 2016' başlığı altında özel yayınlar ile ekrana gelecek.

'Year Enders 2016' özel yayınları TRT World'ün önde gelen programları Insight, Money Talks, The Newsmakers, Beyond the Game ve Showcase programlarında yayınlanacak. Her program 2016 yılı başından şimdiye kadar yayınladıkları, Dünya gündemine damga vuran konuları 5 gün boyunca ekrana taşıyacak.

Londra stüdyolarından yayınlanan, küresel sorunlarla ilgili tartışma ve analizlerin yer aldığı Insight, ekonomideki gelişmeler ve günlük yaşama etkilerini inceleyen 'Money Talks' ve sosyal hayat gibi hayata dokunan konuların ele alındığı 'The Newsmakers' 2016 yılı değerlendirmelerini yapacak programlar arasında yer alacak. Yanı sıra politika, öne çıkan kültür ve sanat haberlerini ekrana taşıyan Showcase ve sporun her alanından öne çıkan başlıkları sporun ötesine bir bakış açısı ile ekrana taşıyan 'Beyond the Game' 'Year Enders 2016' özel yayınlar ile ekrana gelecek.

'Year Enders 2016' özel yayınları arasında, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, İngiltere'nin AB'den çıkma kararı, ABD'deki başkanlık seçimi ve Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz Darbe Girişimi ilk sıralarda yer alacak. Avrupa'daki terör saldırılarından DAEŞ'e karşı yürütülen savaşa, Prince ve David Bowie gibi usta isimlerin vefatından, 2016 yılında dünyadaki teknoloji ve astronomi alanında gelinen son noktaya 2016 yılında damga vuran en çarpıcı olaylar TRT World ekranında olacak.