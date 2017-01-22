2016'nın Başarılı Sporcuları İlkadım'da Ödüllendirildi

İlkadım Belediyesinin düzenlediği '2016 Yılı Spor Yatırımları Ödüller" töreninde 2016 yılının başarılı sporcuları ödüllendirildi.



İlkadım Belediyesi Mete Adanır Spor Salonu'nda düzenlenen törende, farklı branşlarda derece yapmış 84 sporcuya ödülleri takdim edildi. Samsunluların oldukça ilgi gösterdiği ödül törenine Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, sporcu ve aileleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bu tesisimizde 11 farklı branşta 3 bine yakın gencimiz spor faaliyetleri yürütüyor. Yine 3 bin civarında hanım kardeşimiz bu tesisimizde gerek Spor İl Müdürlüğümüzün, gerekse Halk Eğitim Merkezimizin görevlendirdiği spor eğitmenleri nezaretinde step, aerobik, fitness gibi imkanlardan faydalanıyor. Ayrıca tesisimizde 300'e yakın ilköğretim öğrencimizin eğitim öğretim gördüğü etüd eğitim merkezimiz de bulunmaktadır. Bin 500'ü aşkın lisanslı sporcumuzla Samsun'da birinci sırada olan İlkadım Belediyemiz, bu salonumuzun yanında Derebahçe Sosyal Tesislerimizdeki fitnes salonu, Yıldıray Çınar Kültür Merkezimizdeki spor salonuyla birlikte 6 bine yakın her yaştan insanımızı sporla buluşturuyor ve sağlıklı yaşam konusunda faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Tüm bunlarla birlikte 'Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım', 'İlkadım Sizden, Fırsatlar Bizden', 'Sağlık İçin Spor, Spor İçin İlkadım' isimli projelerimizle anaokulu çağındaki çocuklarımızdan lise çağındaki gençlerimize kadar binlerce evladımızı sporla, spor salonlarıyla buluşturduk. Başarılı sporcularımıza eğitim bursu verdik. İlçemizdeki spor kulüplerine ve okullarımıza spor malzemesi yardımında bulunduk. Amatör spor kulüplerimize tesislerimizin kapılarını ardına kadar açtık. Bu şekliyle belediyemizin kasasından 2016 yılında 3 milyon TL, eski parayla 3 trilyon spor yatırımında bulunduk. Bir milletin en önemli potansiyeli insan kaynağıdır. İnsan kaynağı içerisinde de en önemli bölümü hiç şüphesiz gençler teşkil eder. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında da gördük ki bir milletin asıl gücü tankı, topu ya da parası değil; asıl gücü bilinçli şuurlu ve imanlı genç evlatlarıdır. Biz ise ilçe olarak Allah'a şükürler olsun ki, oldukça yoğun genç bir nüfusa sahibiz. Var olan bu genç nüfus potansiyelimizi işsizliğin-eğitimsizliğin ve her türlü olumsuzluğun kıskacından kurtarmak için bölgemiz deki spor yatırımları, eğitim yatırımları ve gençliğimize yönelik yatırımlar fazlasıyla önem arz ediyor. Bu noktada Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a çok çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Zira bakanımızın destekleriyle İlkadım ilçemiz gençlik ve spor yatırımları noktasında altın dönemini yaşıyor. İşte önümüzdeki günlerde açılışını yapacağımız Türkiye'nin en büyük gençlik merkezini bakanımız sağolsunlar varolsunlar. Bizim belediyemizin eski şantiye alanında yapma kararını verdi ve gerçekten de ortaya muazzam bir eser çıktı. Yine aynı şekilde bakanımızın maddi-manevi destekleriyle ilçemize 10 tane halı saha, semt spor sahaları ve okul spor alanları kazandırdık. Yine sayın bakanımızın talimatlarıyla inşallah Samsun Anadolu Lisesinin de bulunduğu alana, tüm Samsunumuza hitap edecek bir spor salonu daha kazandırılacak. Bununla birlikte İlkadım atletizm stadı, okçuluk salonu, buz pateni, bovling salonu sayın bakanımızın ilçemize kazandırdığı eserler" dedi.



Başkan Yılmaz: "Samsun'un sahilleri kanalizasyon atıklarıyla doluydu"



Spor altyapısını geliştirebilmek için temel altyapı sorunlarını halletmek gerektiğini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bir şehirde sportif altyapıyı yükseltebilmeniz için kentsel altyapının bitirilmesi lazım. 15 yıl önce istesek de bu tesisleri yapmaya cesaret edemiyorduk. Çünkü daha önce yapmamız gereken işler vardı. Hatırlayın! Samsun'un sahilleri kanalizasyon atıklarıyla doluydu. Samsun'un sahilleri teneke mahalleleriyle doluydu. Bu kadar problemli altyapı sorunları olan bir şehirde spor altyapılarını inşa edemiyordunuz. Dolayısıyla işe o büyük kentsel altyapıyı yapmakla başladık. Allah'a çok şükür onları bitirdik. Şimdi Taflan Çatalçam'da 20 milyon TL'lik büyük atıksu arıtma tesisi inşaatına başlıyoruz. Yani Samsun ikinci atıksu arıtma tesisi inşaatına başlıyor. İlkini Tekkeköy'de yapmıştık. Şu anda Batıpark'ta bovling, buz pateni, okçuluk ve atıcılık salonu olmak üzere bu senenin Temmuz ayına yetiştirilmek üzere 65 milyon TL'lik bir yatırım yapılıyor. Samsun, Türkiye'nin 81 ilinden spor altyapısı olarak çok daha ileride bir pozisyonda. 2017 olimpiyatlarının bunda etkisi var. Ama Gençlik ve Spor Bakanımızın Samsun Milletvekili olması ve onun birçok yatırımı Samsun'a yöneltme yönündeki çabası bunun itici gücü oldu. Tabi bu hizmetlerde valimizin de katkısını asla unutmamamız lazım" diye konuştu.



Vali Şahin: "Nüfusu en fazla olan ülke en güçlü olacak"



2030 yılında dünyadaki süper güçlerin değişeceğini belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin, "2030 yılında dünyada süper güç denildiğinde bugün akla gelen ülkeler gelmeyecek. Bugün en önde gelen ülkeleri sayın dediğinizde bazı ülkeler akla geliyor. 2030 yılındaki süper güçleri ben size sıralayayım; birinci sırada Çin olacak, ikinci sırada Hindistan olacak, üçüncü sırada Amerika olacak, dördüncü sırada Brezilya olacak. Yani nüfusu en fazla olan ülke en güçlü olacak. Nüfus olarak değerlendirdiğimiz varlıklarımız, bizim güçlü olmamıza vesile olacak. Samsun İlkadım şehri, kurtuluş şehri, Samsun sağlık şehri. Samsun'un bir sürü sıfatı var. Samsun aynı zamanda bir spor kenti. Samsun'un spor şehri olmasının arkasında çok ciddi çabalar var. Gençlik ve Spor Bakanımızın Samsunlu olması Samsun'a çok ciddi anlamda spor tesislerinin kazandırılmasına vesile oluyor. Samsun 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından sporculara ödülleri takdim edilerek toplu fotoğraf çektirildi. - SAMSUN