2016 KPSS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak? 2016 KPSS Branş Sıralaması Açıklandı!

2016 KPSS tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun cevabını milyonlarca KPSS adayı merak ediyor. Milyonlarca adayın beklediği KPSS branş sıralaması da açıklandı. 20 Kasım'da yapılan 2016 KPSS'ye bu yıl 3 milyon 500 bin kişi girmişti. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre KPSS branş bazında sıralamalar belli oldu. 20 Kasım'da yapılan KPSS Ortaöğretim sınavına katılan 3 milyon 294 bin adaydan 1354 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

ÖSYM KPSS BRANŞ SIRALAMALARINI YAYINLADI



2016 KPSS branş sıralaması açıklandı. 2016 Kamu Personel Seçme Sınavına (2016-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde 12.12.2016 tarihi ile aktif olarak bulunan eğitim bilgileri; ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercihler ne zaman yapılacak, sorusu gündeme geldi. Önlisans ve Ortaöğretim sınavına giren KPSS adayları için ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak. Adaylar tercihlerini kılavuzda yayınlanan bilgiler doğrultusunda yapacak. KPSS tercih kılavuzunun önümüzdeki günlerde ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.

2016 KPSS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILDI?

2016 KPSS Sınav sonuçları açıklandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) de en çok merak edilenlerden biri de puan hesaplamasının nasıl yapıldığı konusu. ÖSYM'nin belirlediği sınav sistemine göre sınavda adaylara yoplam 120 soru yöneltiliyor. Bunlardan 60'ı genel yetenek, 60 tanesi de genel kültür alanlarına yönelik sorulardan oluşuyor.

Yenilenen sınav sisteminde 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu durumda netler hesaplanıyor.Sınav puanlarının hesaplanmasında göze çarpan ilk unsur standart sapma. Peki bu ne anlama geliyor? Sınavda adayların en çok yapmadıkları soru, başka adaylarca yapıldığında o sorunun puan değeri +5 veya -5 olarak hesaplanır.

Genel olarak 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla ortalama puan belli olmakta. Genel Kültürden ve genel yetenekten doğru ve yanlış soruların oranında net belli olmakta ve net üzerinden 0.5 ile çarpma işlemi yapılır. En son olarak + veya – 5 puan üzerinden puanlar belirleniyor.

KPSS İTİRAZI 10 GÜN İÇİNDE YAPILABİLECEK

KPSS sonuçlarının açıklanması ardından bireysel sonuçlarından şüphe duyan adaylar, 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.

Adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

KPSS SINAVINDA DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Sınavda bulunan her test kendi içinde bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor ve bu şekilde puanlama yapılıyor. Elde edilen puanların da ortalama ve standart sapmaları hesaplanarak standart puanlar bulunuyor.

Herhangi bir testte doğru ya da yanlış hiçbir cevabı olmayan adaylar söz konusu test için yapılan hesaplamalara katılmayacak ve bu adaylara bahsi geçen test için standart puanları hesaplanmayacak.

Yani bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi ve puanlamaya katılabilmesi için Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin her ikisinden de az az 1 soruyu doğru ve ya yanlış olarak işretlemesi gerekiyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacak.

KPSS sınav puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.

'APARTMAN' SORUSU SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

2016 KPSS Ortaöğretim sınavının ardından apartman soruları sosyal medyada çok konuşuldu. İşte apartman sorularının cevapları...

27. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız

Üç katlı bir apartmanın her katında ikişer daire bulunmaktadır. Avcı, Bakır, Cevizci, Duman, Ekici ve Fırtına ailelerinin oturduğu dairelere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir: Her dairede yalnızca bir aile oturmaktadır. Avcı ailesi en üst kat olan üçüncü katta oturmaktadır. Cevizci ailesi, Ekici ailesinin üstündeki katlardan birinde oturmaktadır. Fırtına ailesi, Cevizci ailesinin üstündeki katlardan birinde oturmaktadır.

27- Buna göre Bakır ailesi I. birinci, II. ikinci, III. üçüncü katlardan hangilerinde oturuyor olabilir?

A)Yalnız I

B)Yalnız II

C)Yalnız III

D)I ve II (Doğru cevap)

E)II ve III

28- Aşağıdaki ailelerden hangileri aynı katta oturuyor olamaz?

A)Avcı ve Fırtına

B)Bakır ve Cevizci

C)Bakır ve Duman (Doğru cevap)

D)Bakır ve Ekici

E)Duman ve Ekici

29- Her kattan bir ailenin katılımıyla apartman yönetim kurulu oluşturulmuştur. Buna göre yönetim kurulundaki aileler aşağıdakilerden hangileri olabilir?

A)Avcı, Duman ve Fırtına

B)Bakır, Cevizci ve Ekici

C)Bakır, Duman ve Ekici

D)Cevizci, Duman ve Ekici

E)Duman, Ekici ve Fırtına (Doğru cevap)

30 Cevizci ve Duman ailelerinin aynı katta oturduğu biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Bakır ailesi birinci katta oturmaktadır. (Doğru cevap)

B)Ekici ailesi ikinci katta oturmaktadır.

C)Fırtına ailesi ikinci katta oturmaktadır.

D)Bakır ve Ekici aileleri farklı katlarda oturmaktadır.

E)Avcı ve Fırtına aileleri farklı katlarda oturmaktadır.





