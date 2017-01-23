2016'de Protesto Edilen Senet Sayısı 1 Milyonu, Tutarı 12 Milyarı Aştı

Türkiye genelinde bir yılda protesto edilen senet sayısı 1 milyon adeti, protestolu senetlerin toplam tutarı da 12 milyar lirayı aştı.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin verilerine göre, Türkiye'de 2016 yılında 12.3 milyar lira tutarında 1 milyon 17 bin adet senet protesto edildi. Protesto edilen senet adedi 2015 yılına göre yüzde 1.7 artarken, senet tutarındaki artış yüzde 22 gibi yüksek bir orana ulaştı.



Adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 27'sini İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul'u yüzde 13 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Gaziantep izledi. Protesto edilen senetlerin tutar olarak en düşük olduğu iller ise Bayburt, Siirt ve Tunceli oldu.

- İstanbul