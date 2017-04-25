2016'daki Yolsuzluğun Rusya'ya Maliyeti 1.5 Milyar Dolardan Fazla

Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka, 2016 yılında Rusya'da gerçekleştirilen yolsuzluğun ülkeye maliyetinin 1.5 milyar doları aştığını söyledi.



Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka, yaptığı açıklamada, "2016 yılında yolsuzluk suçları 2015 yılına göre yüzde 1.4 artış gösterdi. 2016 yılında 32 bin 924 yolsuzluk vakası kaydedildi. Bu vakalardan kaynaklanan hasar maliyet ise 1.5 milyar dolardan fazla" ifadelerini kullandı.



Çayka, son birkaç yıl içinde yolsuzluk suçlarında azalma yaşanmasına rağmen bunun gerçeği yansıtmadığını ve 2015-2016 yıllarında bu tür suçların sayısında artış gözlendiğini kaydetti. - MOSKOVA