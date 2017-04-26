2016'da Yolsuzluğun Rusya'ya Zararı 78 Milyar Ruble Oldu

– Rusya Başsavcısı Yuriy Çayka, Rusya'nın 2016 yılında yolsuzluk sebebiyle 78 milyar rubleden fazla zarar gördüğünü açıkladı.



Çayka, "2016 yılında 32.924 yolsuzluk olayı tespit edildi ki 2015 yılında kaydedilen göstergeden yüzde 1.4 daha fazla. Bundan dolayı gördüğümüz zarar 78 milyar rubleyi aşmış bulunuyor" dedi.



Rusya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 2016 yılında yasadışı gelirlerin yurtdışından geri döndürülmesi yönünde yürütülen çalışmaların arttırıldığı belirtildi. Başsavcılık talepleri üzerine toplam hacmi 600 milyon euro olan mevduatları ve değeri 300 milyon euro olan gayrimenkule el konuldu. - Moskova