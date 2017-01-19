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2016'da Tütün İhracatı Yüzde 10 Arttı
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2016'da Tütün İhracatı Yüzde 10 Arttı

Tütün ihracatı 2016 yılında yüzde 10 artarak 1 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2016'da Tütün İhracatı Yüzde 10 Arttı

Tütün ihracatı 2016 yılında yüzde 10 artarak 1 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

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