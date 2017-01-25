2016'da Türk Firmalar Endüstri 4.0 Yolunda Hız Kesmediler

Türkiye'nin 2016'da yüzde 3 civarında büyümesi beklenirken, bu rakamın 3 katı büyüme gösteren Kardex Remstar 2017 yılında da hız kesmeden yine en az yüzde 10 büyümeyi hedefliyor.

Türkiye'de depo otomasyonu denince akla gelen ilk firmalardan olan Kardex Remstar, ekonomide 2016 yılını yüz güldüren rakamlarla geride bıraktı. Otomatik depolama ve geri alma sistemlerinin dünyadaki lider üreticisi Kardex Remstar, 2016 yılında yüzde 10 büyüme gösterdi. Ülkenin yüzde 3 olan büyüme rakamının üzerinde bir büyüme yakalayan Kardex Remstar, 2017 yılında da yüzde 10 büyümeyi hedefliyor.

27 farklı ülkede müşterilerine otomatik depolama ve arşivleme çözümleri sunan Kardex Remstar, İsviçre merkezli ve Zürih Borsası'na kote bir şirket. Otomotivden lojistiğe, savunma sanayinden sağlık sektörüne, makina üretimden havacılığa, e-ticaret'ten saatçiliğe kadar pek çok farklı sektöre ürün ve çözümler sunan Kardex Remstar, otomatik akıllı dikey depolama sistemlerinin mucidi olarak hizmetlerine devam ediyor.

YENİ HEDEF PERAKENDE SEKTÖRÜ

Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüme oranına karşılık kendilerinin yüzde 10'luk büyüme göstermelerinin gurur verici olduğunu ifade eden Kardex Remstar Ülke Müdürü Emre Yenal, yılın ikinci yarısında özellikle otomotiv ve savunma sanayindeki üretim artışına bağlı yan sektörlerin, büyümelerindeki önemli faktör olduğuna dikkat çekti. Kardex Remstar Ülke Müdürü Emre Yenal şu bilgileri verdi: "Yeni dönemde perakende sektörü Kardex Remstar'ın hedef sektörü olacak. Çünkü Kardex Remstar olarak, satışların artmamasından dertli perakendeciye çözüm getirmek istiyoruz. Düşen kar marjları ve artan maliyetler nedeniyle; tasarruf, zaman ve maliyet kazanacakları özel depolama çözümlerimizi perakendenin hizmetine sunacağız. Kardex Remstar'ın depolama çözümleri ile perakende sektörüne zamandan tasarruf, artan verimlilik, sıfır hata payı ve alan tasarrufu ile modern çalışma koşulları sunacağız."

