2016'da Körfez'i kirleten gemilere 884 bin 520 TL ceza kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre ve deniz kirliliği ile mücadele kapsamında Liman Kontrol-8" ve "Reis Bey" isimli kontrol tekneleri ile denizden, "TC BEB" adlı deniz uçağı ile havadan kontrollerini 2016 yılında da sürdürdü.

HAVADAN VE DENİZDEN DENETİM

Büyükşehir Belediyesi sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli'yi bir yandan çevre yatırımları ile eski çirkin görüntülerden kurtarırken, bir yandan da denetim çalışmaları ile deniz ve çevreyi kirletenlere göz açtırmıyor. Bu kapsamda her sene olduğu gibi 2016 yılında da şehri denizden ve havadan kontrol çalışmaları ile gemi kaynaklı deniz ve çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na ait Kontrol Tekneleri ve Deniz Uçağı ile deniz araçları, dereler, kıyı tesisleri ve sanayi tesislerini kontrol ediyor, kirliliğe neden olan unsurların tespiti yapılarak, gerektiğinde görülen olumsuzluklar denetim faaliyetlerini sürdüren kara ve deniz ekiplerine bildiriliyor.

EKİPLER GÖZ AÇTIRMIYOR

İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan tüm unsurlar Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı teknik personeli koordinasyonunda tespit edilip, gerektiğinde karadaki Büyükşehir ekipleri de çalışmalara destek veriyor. ''Liman Kontrol-8" ve "Reis Bey" isimli kontrol tekneleri ile denizden, "TC BEB" adlı deniz uçağı ile havadan denetimler kapsamında 2016 yılında 878 kez göreve çıkıldı, toplam 21 çevresel olumsuzluk tespit edildi. Tespit edilen söz konusu olumsuzluklara ilişkin 14 adet gemiye toplam 884 bin 520 TL ceza kesildi.

DERELERDE SU KALİTESİ İZLENİYOR

Öte yandan noktasal ve yayılı kirletici kaynakların derelere ve dolayısı ile derelerin de İzmit Körfezi'ne olan çevresel etkilerini belirleyebilmek adına, İzmit Körfezi'ne dökülen derelerden yüzeysel su kalitesi izleme çalışmaları yapılmaya devam etti. Bu çerçevede; yüzeysel suların kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesi, korunması ve iyi su durumuna ulaşılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi sağlandı. Ayrıca bu çalışma sayesinde izleme sırasında tespit edilen olumsuzluklar ilgili kurumlara iletilerek önlem alındı.