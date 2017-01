2016'da İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 136.588 Yeni Konutun Kapısı İlk Kez Açıldı

CLK Boğaziçi Elektrik tarafından 3 ayda bir açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu, 2016 yılının tamamına yönelik gayrimenkul hareketlerini rakamları ile ortaya koydu. Rapora göre 2016'da İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 478.466 taşınma yaşanırken, 136.588 konutun kapısı da ilk kez açıldı. Yeni konutlara geçişte en büyük hareket yılın son çeyreğinde yaşandı. En az taşınma hareketi ise temmuz ayında görüldü.



Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nda 11 aylık dönemde 18.585 konutun yıkıldığı ortaya çıktı. Bu da kentsel dönüşüm nedeniyle her gün yaklaşık 55 konutun yenilenmek için yıkıldığı anlamına geliyor. 2016 yılında yabancı abone sayısı bir önceki yıla göre yüzde 82 artarak 34.030'a ulaşırken, 141 ülke vatandaşının oturduğu İstanbul'un Avrupa yakasında ilk sırayı 12.536 ile Suriyeliler alıyor. Abonelikte Suriyelileri Irak, İran, Afganistan, Azerbaycan ve Çin vatandaşları izliyor.



Toplam 4,2 milyon abonesiyle Türkiye'nin en büyük perakende elektrik satış şirketi olan CLK Boğaziçi Elektrik tarafından 3 ayda bir açıklanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu, 2016 yılında İstanbul Avrupa Yakası'nın 'gayrimenkul röntgenini' çekti. 2016 yılın tamamını kapsayan yıllık raporda, toplam taşınma adedi, yeni ve ikinci el konutlara geçiş rakamları, kentsel dönüşümün sonuçları ve yabancıların milliyetlerine göre gayrimenkul edinimi net olarak ortaya konuldu.



CLK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin teknolojiye yaptığı yatırımlarla anlık olarak izlediği elektrik abonelerinin başvuru ve ikamet değişikliklerinden hareketle hazırlanan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre 2016 yılının tamamında 478.466 taşınma hareketi yaşandı. Yani yaklaşık yarım milyon hane 2016'da yer değiştirdi. Bu dönemde yeni konutlara geçişlerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 136.588'e ulaştı. İkinci el konutta kullanıcı değiştiren konut sayısı ise 341.878 olarak gerçekleşti.



YABANCIYA VATANDAŞLIK KANUNU ETKİSİ RAPORDA HEMEN GÖRÜLECEK



CLK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu ile İstanbul Avrupa Yakası'nda 2016 yılı boyunca gayrimenkul hareketlerini net olarak ortaya koyduklarını belirtti. Rapor sayesinde İstanbul'da yeni konutların hangi bölgelerde geliştiğini ve ikinci elde konut hareketliliğini görebildiklerini anlatan Bakal, yıkımı gerçekleşen konut istatistikleri ile de hayati öneme sahip kentsel dönüşüm etkisini ortaya çıkardıklarını kaydetti.



Raporun Türkiye ekonomisinin dinamosu gayrimenkul sektöründeki aktörler tarafından kendilerine bir yol haritası olarak seçildiğine dikkat çeken Bakal, rakamlara göre İstanbul'daki yeni konut yapımının ülke büyümesine olumlu katkı sağladığını görmenin mümkün olduğunu kaydetti. Bakal, "Bu verilerden hareketle İstanbul'un hangi bölgesinde büyüme ve yatırım ihtiyacı olduğunu rakamlarla gayrimenkul sektörünün hizmetine sunuyoruz. Gelen olumlu tepkilerle Raporumuzu daha da çeşitlendirme yoluna gidiyoruz. Yeni bir gelişme olarak artık 1 milyon dolarlık gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık verileceği Türkiye'de biz de Gayrimenkulün Enerjisi Raporumuzun içeriğinde yabancı oturumcu sayı ve milliyetleri istatistiklerine ağırlık vereceğizö dedi.



HER GÜN 374 AİLE YENİ KONUTUNUN KAPISINI AÇTI



Gayrimenkulün Enerji Raporu'nun verilerine göre 2016 yılı içinde yeni konuta geçişlerin arttığı dönem 14.467 adet ile mayıs ayında oldu. Yılın en düşük hareketi 7.231 adet ile temmuz ayında gözlendi. 2016'nın son çeyreğinde yeni konutlara geçişteki toparlanma ise dikkat çekti ve bu dönemde geçen yıla göre yüzde 20'lik bir artış meydana geldi. 2015 yılının tamamında her gün 314 aile yeni konutlarının kapısını ilk kez açarken, bu rakam 2016'da 374'e yükseldi.



SIFIR KONUTLARIN YÜZDE 37,5'İ AVCILAR, ESENYURT, BEYLÜKDÜZÜ VE BAŞAKŞEHİR'DE



2016 yılının tamamında yeni konutlara en yoğun geçiş Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Başakşehir gibi gelişen bölgelerde gözlendi. Bu bölgelerde yıl içinde 51.235 konutun kapısı ilk kez açıldı. Bu da İstanbul Avrupa Yakası'nda kapılarını ilk kez açan yeni konutların yaklaşık yüzde 37,5'ine denk geliyor. Söz konusu bölge 2016 yılında ikinci el konutlarda da 57.203 taşınma ile liderliği elinde tuttu. İkinci el konutlarda en yoğun hareketin yaşandığı bir diğer bölge ise şehrin merkezi olarak ifade edilebilecek Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane oldu. Halit Bakal, yeni yıldan itibaren bölgedeki hareketliliği göz önünde bulundurarak nokta atışıyla Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Başakşehir'deki sayıların kendi başlarına değerlendirileceğini kaydetti.



HER GÜN 55 KONUT YENİLENMEK İÇİN YIKILDI



Şubat 2016'dan itibaren konut yıkım istatistiklerini de içinde barındıran Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre şubat-aralık aylarında 18.585 konut yenilenmek amacıyla 'kentsel dönüşüm'e girdi. Bu da her gün yaklaşık 55 konutun yenilenmek için yıkıldığı anlamına geliyor. Yıl içinde en yüksek konut yıkımının yapıldığı dönem ise 2.796 adet ile Aralık ayı olarak öne çıkıyor. İstanbul gibi milyonlarca insanın yaşadığı bir metropolde depreme dayanıklılık bakımından kentsel dönüşüm çabalarının çok önem taşıdığını anlatan Halit Bakal, Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nda gelecek dönemde konut ile ticarethane istatistiklerini bölgelere göre ayrı açıklayacaklarını ifade etti.



İSTANBUL'DA YABANCI ELEKTRİK ABONESİ AİLE SAYISI 34 BİNİ AŞTI



Türkiye'nin kültür başkenti unvanını taşıyan İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yabancı ailelerin sayısı da her geçen gün artıyor. Toplam 141 ülke vatandaşının abonelik sahibi olduğu İstanbul Avrupa Yakası'nda yabancı ailelerin sayısı 2016 yılında yüzde 82,2 artarak 34.030'a yükseldi. Milliyeti bilinen 24.377 abone üzerinden yapılan araştırmaya göre ise Suriyeliler 12.536 ile yabancı ailelerin yaklaşık üçte birini oluşturdu. Suriye'yi 1.328 abonelik ile Irak, 1.165 abonelik ile de İranlılar izliyor.



2016 YILINDA NELER OLDU?



