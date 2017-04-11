2016'da İdam Cezaları Arttı, İnfaz Sayısı Azaldı





Dünya genelinde 2016'da verilen idam cezalarının arttığı ancak infaz sayısının azaldığı açıklandı.



Uluslararası Af Örgütü, idam cezaları ve infaz oranlarına dair yıllık raporunu yayınladı. İdam cezalarının yüzde 90'ı Çin, İran, Sudi Arabistan, Irak ve Pakistan'da infaz edildi. 2016 yılında 23 ülkede toplam bin 23 infaz gerçekleştirildi. Ancak Çin'in 23 ülkenin toplamından daha fazla idam cezasını infaz ettiği öne sürülüyor.



Uluslararası Af Örgütü Araştırmacısı William Nee Çin'e çağrı yaparak bilgi paylaşmasını istedi:



"Pekin hükümetine söylediğimiz çok basit; temize çıkmak için Birleşmiş Milletler'in 40 yıldır istediği gibi ölüm cezasına dair bütün kayıtları paylaşmaları. Onlar da son yıllarda daha fazla açık olmak, gizli çalışmaları sonlandırmak ve yasal belgeleri paylaşmak istediklerini söylüyorlar."



Amerika Birleşik Devletleri ise geçen yıl 20 idamı infaz ederek 1991'den sonra ilk kez listenin yedinci sırasına geriledi. Ülkede verilen idam ceza sayısı ise 32'ye düştü.



Raporda, 2016 yılında Nauru ve Benin'de idam cezasının kaldırıldığı ve dünya genelinde idam cezası uygulamayan ülke sayısının 141'e yükseldiği belirtildi.



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Tags: Pakistan ABD Ölüm cezası infaz sayısı cezaları azaldı 2016da arttı Çin idam İran Gepost: 11 april 2017