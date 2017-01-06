2016'da gayrimenkul ve inşaat sektörünün en başarılı markası DKY oldu

Gayrimenkul sektörünün yenilikçi markası DKY, başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Marketing Türkiye Dergisi ve Akademetre Araştırma Şirketi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "The One Awards" 'Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde büyük ödül DKY'nin oldu. 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin temelini oluşturan "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" sonucunda 'Gayrimenkul ve İnşaat' kategorisinde DKY, 2016 yılında marka değerini artırarak yılın en başarılı markası oldu.

5 Ocak 2017'de Raffles Otel'de gerçekleştirilen törende ödülü şirket adına DKY Genel Müdürü Tevfik Türel ve DKY Satış ve Pazarlama Müdürü Aykut Dumankaya aldı. 2017 yılına hem yeni projelerle başlayacaklarını hem de tamamlayacakları projelerin teslimlerini gerçekleştireceklerini belirten Tevfik Türel, 2017'de müşteri memnuniyetine odaklanacaklarını söyledi. The One Awards ödülünün kendileri için çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden DKY İnşaat Satış ve Pazarlama Müdürü Aykut Dumankaya ise, "Tüketiciler tarafından seçilmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Müşteri odaklı projeler geliştirerek ve yenilikçi fikirler ile markamızın değerini ve itibarını artırmayı sürdüreceğiz" dedi.