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2016'da En Çok Satan Otomobil Belli Oldu
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2016'da En Çok Satan Otomobil Belli Oldu
6 Ocak 2017 Cuma 16:37
2016 yılında Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli Fiat Egea oldu.
2016 yılında Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli Fiat Egea oldu.
Kaynak:
Dunya.com
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