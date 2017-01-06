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2016'da En Çok Satan Otomobil Belli Oldu
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2016'da En Çok Satan Otomobil Belli Oldu

2016 yılında Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli Fiat Egea oldu.

2016'da En Çok Satan Otomobil Belli Oldu

2016 yılında Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli Fiat Egea oldu.

Kaynak: Dunya.com

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