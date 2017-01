2016'da E-ticaretin Lider Markası Hepsiburada.com

Marketing Türkiye ile pazar ve tüketici algısı tutumu konularında analizler sunan Akademetre'nin iş birliğiyle düzenlenen araştırmanın sonuçlarına göre 2016 yılında e-ticaretin lider markası hepsiburada.com oldu.



Hepsiburada.com'dan yapılan açıklamaya göre araştırmanın sonuçları "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" galasında açıklandı.



12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle yapılan araştırma, katılımcıların çeşitli şirketleri güven, hizmette farklılık, fayda, sosyal sorumluluk, iletişim ve genel marka beğenilirliği parametrelerine göre değerlendirmesiyle oluştu.



Değerlendirmede hepsiburada güvenli alışveriş, teslimat hızı, ürün çeşitliliği ve tüketicilere sunduğu faydalarla sektör ortalamasının üzerinde bir puan aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen hepsiburada.com'un Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, "30 farklı kategoride 3 milyon ürün çeşitliliğimiz ile 10 milyon müşterimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışıyoruz. Sektörü büyütme misyonunu üstlenmiş öncü bir şirket olarak, 2016 yılı hepsiburada.com için tarihinin en fazla büyüdüğü yıl oldu. Teknoloji, inovasyon, hızlı sevkiyat ve teslimat konularına yatırım yapmaya devam ediyor ve her gün kendimizi geliştirerek yenilikleri müşterilerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.