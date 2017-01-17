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2016'da Daha Düşük Fiyatlarla Ev Aradık
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2016'da Daha Düşük Fiyatlarla Ev Aradık

Emlak sitesi Hürriyet Emlak, 2016 yılının gayrimenkul aramalarına ilişkin verileri açıkladı.

2016'da Daha Düşük Fiyatlarla Ev Aradık

Emlak sitesi Hürriyet Emlak, 2016 yılının gayrimenkul aramalarına ilişkin verileri açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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