2016'da AB'ye 700 Bin İltica Başvurusu Yapıldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2016 yılında 719 bin 400 kişi iltica başvurusunda bulundu.



Avrupa Birliği istatistik ofisi EUROSTAT, iltica raporu yayınladı. Rapora göre, geçtiğimiz yıl 28 AB ülkesine 710 bin 400 kişinin müracaatta bulunduğu belirtildi. Raporda 2016 yılında yapılan iltica başvurularının bir önceki yıla oranlarla iki katından daha fazla olduğu ifade edildi.



İltica raporunda AB ülkelerine iltica edenlerin 405 bin 600 kişi ile Suriyelilerin ve yüzde 57 oranıyla ilk sırada yer alırken, 65 bin 800 kişi ile Iraklılar ve 61 bin 800 kişi ile Afganlılar ilk üç sarıyı oluşturdu. İltica edenlerin genellikle dokuz AB ülkesini tercih ettiği belirtilirken, İltica başvurusunda bulunan 405 bin 600 kişi ile Suriyelilerin 294 bin 700'ünü Almanya tarafından kabul edildiği kaydedildi. - FRANKFURT