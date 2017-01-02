2016, Çuvallayanların Yılı Oldu!

Büyük ve Apple'a ait olmayan telefonları sevenlerin tercihi Galaxy Note 7'lerin durduk yerde alev alması, bu senenin en büyük fiyaskolarından birine dönüştü. Ancak 2016'nın tek çuvallayanı Samsung değildi. İşte başta Samsung'un yaşadıkları olmak üzere 2016'nın en büyük ve en sert başarısızlıkları.



1. Patlayan Galaxy Note 7



İncelemelerde mükemmele yakın yorumlar alan bir telefonu satın aldıktan sonra elinizde yanması ve patlaması kadar büyük bir hayal kırıklığını 2016 boyunca herhalde hiçbir cihazda yaşamadık. Samsung'un arızalı cihazların yerine dağıttığı "sağlam" Note 7'lerin de patlaması ve geri toplanması, fiyaskonun boyutlarını gösteriyor.



2. Yahoo hack'i



Yahoo'nun 2013'te yaşadığı hack saldırısı sonucunda devasa bir veri sızıntısı yaşadığını geçtiğimiz haftalarda açıklaması, yeterince büyük bir olaydı. 2014'te 500 milyon kullanıcının verilerinin sızmasıyla sonuçlanan olaydan muhtemelen farklı olan bu olayda 1 milyardan fazla kullanıcı hesabının bilgileri ortaya çıkmıştı. CEO Marissa Mayer ve arkadaşlarının son birkaç senede ne kadar başarısız olduklarını kavramak oldukça zor.



3. Apple'dan tutarsız bir yıl



iPhone 7'nin yenilikleri küçüktü, MacBook Pro ise yeni Touch Bar dışında çok fazla yenilik sunmuyordu. Kablosuz Air Pods kulaklıkların çok büyük bir yenilik olduğunu söylemek de zor. Samsung'un sendelediği bir dönemde Apple'ın rakibini geçecek hamleyi yapamadığını gördük.



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