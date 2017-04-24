2016-2017 Güngören Ligi Yemek Yarışması Yapıldı

Güngören Bilim Kültür Sanat ve Spor Ligi'nin en renkli yarışmalarından olan Yemek Yarışması 19 Nisan Çarşamba günü Güngören Belediyesi Cevizlik Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



Özellikle büyük şehirlerde günlük hayatın hızlı temposu, yetiştirilmesi gereken işler, trafik yoğunluğu gibi sebeplerle kişiler hızlı ve kolay yollardan beslenmeye yönelirken, özellikle gençler ve çocuklar arasında fast food beslenme yöntemi rağbet görmeye başladı. Güngören Belediyesi de bu gerçeklerden hareketle, geleneksel Türk Mutfağının önemini, çeşitliliğini, sağlıklı oluşunu hatırlatmak, farklı tatlarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı ile 2013 yılından beri Güngören Ligi kapsamında Yemek Yarışması düzenledi.



Güngören Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen yarışmaya her biri 2 kişiden oluşan 11 grup katıldı. Gruplar önce humus, zahter salatası, çiğ köfte, havuç tarator, patlıcan közleme, nohut salatası, yeşil mercimek salatası, deniz börülcesi salatası gibi tatlardan oluşan soğuk giriş tabaklarını jürinin beğenisine sundular. Daha sonra ana yemek olarak sebze ve baharatlardan hazırlanan yöresel garnitürlerle birlikte tantuni servisi yapıldı. İçecek olarak nane, yeşil biber, salatalık, dereotu gibi sebzelerle zenginleştirilmiş yöresel ayran ikram edildi. Patlıcan, patates, yeşilbiber gibi sebzelerden yapılan reçeller de tatlı olarak menüde yerini aldı.



Yarışmada 1'inci olan grup çelik tencere seti, 2'inci olan grup porselen yemek takımı ve 3'üncü olan grup da mini fırın ile ödüllendirildi. Dereceye giremeyen gruplara karıştırıcı ve parçalayıcı seti hediye edildi. - İSTANBUL