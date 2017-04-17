2011 yılında terör yandaşlarının yaktığı turizm cenneti yeniden alev alev yandı

Foça'daki askeri birliklerin katıldığı yangında sabotaj şüphesi

6 yıl önce Foça'nın aynı bölgesindeki yangında 3 kişi tutuklanmıştı



İZMİR - İzmir'deki en önemli tatil merkezlerinden Yeni Foça'da çıkan orman yangın geniş bir alana yayılırken, askeri birlikler ve çok sayıda itfaiye ekibi yangının yerleşim yerlerine ve evlere sıçramaması için büyük çaba harcıyor. 6 yıl öncede terör yandaşların yaktığı bölgede yeniden yangının çıkması ise sabotaj ihtimalini akıllara getirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde İzmir'in en önemli turizm noktalarından Yeni Foça Kızıldağ mevkiinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın bir anda hızla rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangının büyümesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bir kaç noktadan başladı

Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görünürken, çam ağaçları alev alev yandı. Öte yandan yangın, bir anda yerleşim yerlerinin bulunduğu alana doğru yayıldı. Durumun ciddiyeti nedeniyle ekip sayıları artırıldı ve yangının söndürülmesi için bölgeye askeri birliklerde sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, itfaiye ekipleri ile beraber insanların yaşadığı alana yangının sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, vatandaşlarda söndürme çalışmalarına katıldı.

Daha önce sabotajla yakılmıştı, şimdi de şüpheleniliyor

Onlarca ekip, bölgede yangını söndürmek için mücadele verirken, 50 hektarlık bir alanda etkili olan yangının birkaç noktada çıkması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Foça Kaymakamı Ali Çetin'de bölgeye gelerek bilgi aldı. Başkan Demirağ, yangının geniş bir alanda devam ettiğini ifade etti. Demirağ, "Sabotay ihtimali olabilir mi?" şeklindeki soruya ise, "Bilmiyorum, daha sonraki süreçte belli olacak" dedi. Öte yandan, bölgede iki yıl öncede bir yangının çıktığı, yangının sabotaj olduğunun ortaya çıkması üzerine bazı kişilerin gözaltına alındığı da öğrenildi.

Aynı bölgeyi terör yandaşları yakmış 3 kişi tutuklandı

Öte yandan, aynı bölgede 2011 yılında da yangın çıkmış ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinde 3 zanlı yakalanmıştı. Tutuklanan 3 zanlının PKK ile bağlantısı ortaya çıkmıştı.