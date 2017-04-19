2003'teki Hsbc Patlamasıyla İlgili Bir Kişi Yakalandı

2003'teki HSBC patlamasıyla ilgili bir kişi yakalandı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı



ÇANKIRI - 2003 yılında İstanbul Levent'te HSBC Bankası önünde 27 kişinin öldüğü, 450 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili El Kaide silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir köyde vekil imamlık yaptığı sırada yakalandı.

Ilgaz İlçe Jandarma ekiplerine gelen bilgiler doğrultusunda dün akşam saatlerinde ilçe merkezine bağlı Alıç köyünde vekil imamlık yaptığı tespit edilen Z.Ç., köyde yakalayarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şahsın 2003 yılında İstanbul'da HSBC Banka patlamasında olaya karıştığı ve ardından yapılan mahkeme sonucu serbest kaldıktan sonra Afganistan'a giderek terör örgütü El Kaide'ye üye olduğu belirlendi. Daha sonra Afganistan'dan sınır dışı edilerek Türkiye'ye giriş yapan Z.Ç. hakkında 'El Kaide'ye üye olmak' suçunda açılan davada 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Z.Ç., Ilgaz ilçesinde bir köyde vekil imamlık yaptığı anlaşılarak gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde Ilgaz Adliyesine çıkarılan Z.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.