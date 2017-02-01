200 Kiloluk Köpek Balığı Ilgi Odağı Oldu

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200 kiloluk köpek balığı

Köpekbalığından görüntüler

Köpekbalığı ile fotoğraf çektiren vatandaşlardan görüntü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir balıkçının önünde sergilenen 3,5 metre boyunda 200 kilogramlık camgöz cinsi köpek balığı ilgi odağı oldu.



Bodrum açıklarında yakalandığı öğrenilen balığı alan Turgutlu'daki balıkçının iş yerinin önünde sergilenen köpek balığına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



İş yeri sahibi Barış Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz bu balığı satın alarak iş yerimizin önünde sergiledik. Vatandaşlarımızın ilgilisi çok. Herkes fotoğraf çekiliyor. Camgöz cinsi köpek balığını 1-2 gün burada tuttuktan sonra parçalayarak et haline getirip kilogramını 15 ila 20 liradan satacağız. Turgutlu'da az da olsa müşterisi oluyor." dedi.