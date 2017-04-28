200 Bin TL'lik Makineler 30 Bin TL'ye Satılınca Yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde inşaat malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinden çalınan 200 bin TL değerindeki makinelerin bir internet sitesinde 30 bin TL'ye satıldığı belirlendi. Polis, makineleri internet sitesinde satan kişi ile makineleri çalan bir kişiyi yakaladı.



22 Nisan'da Gebze Şifa Mahallesi'nde bulunan inşaat malzemeleri satışının yapıldığı işyerine giren hırsızlar yaklaşık 200 bin TL değerinde olan makineleri çaldı. 4 kişinin iş yerinden makineleri çalması güvenlik kameralarını yansırken, yüzlerini kapadıkları görüldü. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalınan makinelerin internet sitesinde 30 TL'ye satıldığını tespit etti.



Makineleri satan T.A. İstanbul Üsküdar'da yakalandı. Polis, T.A'yı gözaltına alırken, makineleri kendisine satan İ.K'yı ise Tuzla'da yakaladı. 4 ayrı suçtan 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Makinelerin satışını yapan T.A. hakkında ise 'Hırsızlık malı satın almak' suçundan işlem yapıldı. - İzmitkocaeli