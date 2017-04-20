20 Yıllık Birikim Minyatür Sergisinde Buluşuyor

Özbek minyatür sanatçısı Cihangir Aşurov'un 20 yıllık birikimden doğan "İrem" adlı minyatür sergisi, 21 Nisan 2017 Cuma günü saat 19.30 da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor.



Unutulmaya yüz tutan minyatür sanatını ve Orta Asya üslubunu ihya eden nadir sanatçılardan biri olan Cihangir Aşurov tarih, mitoloji, folklor ve tasavvuftan esinlenerek oluşturduğu 20 yıllık birikimini "İrem" adlı minyatür sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Savaş, tören ve şölen sahnelerini kendine has tasarımı, yorumu, tekniği ve perspektifiyle oluşturup sahneleyen Aşurov'un minyatürleri, kadim Buharalı üstatların tadıyla çağdaş dünyayı buluşturan nadir eserlerden. Minyatürlerini bilhassa sözlü gelenekten gelen hikayelerden esinlenerek oluşturan sanatçı, eserlerinin çoğunu bu hikayelerdeki derin felsefi ve insani bakış açısı üzerine temellendiriyor.



Gelecek için geçmişin kısa yolu



Aşurov'u, eski zamanların üstatlarıyla yüzleşmenin kısa yolu olarak nitelendiren serginin küratörü Mehmet Lütfi Şen, minyatür sergisini şöyle tanımlıyor: "Yıllar önce Buharalı dostumuz Cihangir Aşurov İstanbul'a geldiğinde ben ilk kez Aşurov'un eserlerini orada görüp neoklasikle karşılaştığımı düşünmüştüm. Aşurov, mercekle izlenebilen minyatürleriyle, kadim Buharalı üstatların tadıyla çağdaş dünyayı buluşturuyordu. Öyle ki Aşurov, günümüzde minyatür üzerine çalışanlar için eski zamanların üstatlarıyla yüzleşmenin adeta kısa yolu olabilir. 2003 yılındaki uluslararası minyatür kataloğundaki sunumda 'önemli olan tarihteki zenginliklerimizi yad etmek değil, bu değerleri yenileyerek çağa, insanlığa ve medeniyete yeniden kazandırmaktır.' diye yazmıştım. İşte kadim olanı, yaşayan bir klasik olan Cihangir'in eserleriyle keşfetmek çok daha mümkün olacaktır diye düşünüyorum."



Minyatür sergisi, 3 Mayıs'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek.



Cihangir Aşurov kimdir?



Özbek minyatür sanatçısı Cihangir Aşurov, 1974'te Buhara'da doğdu. Taşkent'teki Benkov Sanat Okulu'ndan mezun olduktan sonra, minyatür ustası Shahmahmud Muhammadjanov ve Fahriddin Rahmatullayev'in gözetimi altında minyatür çalışmalarına devam etti. Yirmi yıldan beri bu sahada çalışan Aşurov'un minyatürleri bilhassa sözlü gelenekten gelen hikayelerden esinlenmiştir. Eserlerinin çoğunu bu hikayelerdeki derin felsefi ve insani bakış açısı üzerine temellendiren sanatçı, Orta Asya üsluplarında eser vermekte olup Mehmet Siyah Kalem'in nesne ve renk kullanımını mümkün olduğunca aza indiren Behzad üslubunu takip etmektedir.



Konularını çoğunlukla tarih, mitoloji, folklor ve tasavvuftan alan Ashurov'un eserlerinde savaş, tören ve şölen sahneleri dikkat çeken temalardır. Aşurov, Buhara'da 20. yüzyılın başlarına kadar oldukça yaygın olan ancak Sovyetler Birliği zamanında unutulmaya yüz tutan minyatür sanatını ve Orta Asya üslubunu ihya eden az sayıda sanatçılardan biridir. Cihangir Aşurov'un eserleri Orta Asya'nın birçok şehri ile Amerika ve Avrupa'nın önemli galerilerinde sergilenmiştir. Eserleri British Museum ve Victoria & Albert Museum gibi kurumlar ile ABD, Avrupa, Türkiye ve Moğolistan'daki çeşitli özel koleksiyonlarda yer almaktadır. - İSTANBUL