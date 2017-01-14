20 Yıl Önceki Cinayetin Zanlısı İkinci Kez Tutuklandı

Alanya ilçesinde cinayet suçundan tutuklandıktan sonra serbest bırakılan zanlı, yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklandı.



İzmir'de kuyumculuk yapan Şems İlkan'ın yaklaşık 20 yıl önce öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen Yusuf K. (50), geçen yıl ağustosta Alanya'da yakalandı.



Tutuklanan zanlı daha sonra, "4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun'dan" yararlanarak İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince tahliye edildi.



İlkan'ın ailesinin bir üst mahkemeye yaptığı başvuru üzerine zanlının yeniden tutuklanmasına karar verildi.



Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'ndeki evinde polis tarafından gözaltına alınan ve üzerinde 3 farklı kişi adına düzenlenmiş sahte kimlikler bulunan Yusuf K, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.