20 Yıl Önce İşlenen Kuyumcu Cinayeti Şüphelisi Tekrar Tutuklandı

İzmir'de 20 yıl önce kuyumcu Şems İlkan'ın cinayet şüphelisi olarak geçtiğimiz Ağustos ayında Antalya'nın Alanya ilçesi'nde yakalanan ve ekim ayında çıktığı duruşmada tahliye edilen 50 yaşındaki Y.K. bir üst mahkemenin itirazı üzerine çalıştığı kahvehanede yakalandı. Y.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tekrar tutuklanarak ceza evine gönderildi.



İddiaya göre, ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Şems İlkan, 30 Mart 1997 yılında İzmir Sahileveleri'ndeki villasında işe aldığı bekçilik ve bahçıvanlık yapan T.Ö. ile arkadaşları Y.K., H.I. ve H.K. tarafından öldürüldü. İlkan'ın otomobilini de gasp eden T.Ö., H.I. ve H.K., olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Üç arkadaş, yargılandıkları İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, yakalanamayan Y.K.'ın dosyası ayrıldı. Hakkında 'Ağırlaştırılmış müebbet' ve 20 yıl hapis cezası istemiyle açılan davadan dolayı her yerde aranan Y.K.'ın izine geçtiğimiz yıl Antalya'nın Alanya ilçesinde rastlandı. Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Y.K.'ın ilçede gizlendiğini tespit etti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, Y.K. 'ın Güllerpınarı Mahallesi'nde oturduğunu belirleyen ekipler, geçen 29 Ağustos'ta baskın yaptı. Evde yakalanan ve üzerinde 3 farklı isme düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Y.K., sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.



Ekim ayında İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Y.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunmasını yaptı. Hakkında 'Ağırlaştırılmış müebbet' ve 20 yıl hapis cezası istemiyle açılan davada mahkeme heyeti Y.K.'nin suç tarihi itibariyle, 2000 yılında çıkarılan 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun'dan yararlandığını belirterek, bu kapsamdaki infaz indirimini dikkate alarak, tahliyesine karar verdi.



Y.K.'nin tahliyesi üzerine Şems İlkan'ın ailesi İzmir'de bir üst mahkemeye başvurdu. Dosyayı inceleyen üst mahkeme Y.K.'nin tekrar tutuklanmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürüğü ekipleri, Y.K. Alanya'da çalıştığı kahvehanede tekrar gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., tutuklanarak, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA