20 Yıl Önce Ayrıldığı Hakkari'ye Doktor Olarak Döndü

Babasının memur olarak görev yaptığı Hakkari'de 2 yıl kalan Ecem Memişoğlu, 20 yıl sonra kente uzman doktor olarak atandı.



Memişoğlu, 1997-1998 yıllarında babasının memur olarak görev yaptığı Hakkari'de ilkokul 4 ve 5'inci sınıfı okudu.



Daha sonra babasının tayin olduğu İstanbul giden Memişoğlu, eğitimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Memişoğlu, uzmanlığını da burada aldı.



Yaklaşık 7 önce zorunlu hizmet atamasıyla Hakkari'ye gelen Memişoğlu, yaptığı ameliyatlarla ve özverili çalışmalarıyla halkın taktirini topluyor.



Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1997-1998 yıllarında Hakkari'de Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda 4 ve 5'nci sınıfı okuduğunu söyledi.



Ondan sonra babasının görevi nedeniyle İstanbul'a gittiklerini belirten Memişoğlu, şöyle konuştu:



"Orada liseyi, üniversiteyi okudum. İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. Genel cerrahi uzmanlığımı da İstanbul Tıp Fakültesinden aldım. Daha sonra zorunlu hizmet atamasıyla Hakkari'ye atandım. 7 aydır burada görev yapıyorum. Daha önce yaşadığım yere tekrar döndüm. Bu süreçte Hakkari de değişmiş. Heyecanlı bir şekilde görevimize devam ediyoruz. Her türlü ameliyatı yapabiliyoruz. Bazı hastalarımız daha büyük illerde ameliyat olmak istiyor, inşallah bunu kıracağız. Burada bütün ameliyatları yapmaya çalışacağız. Burada bir sıkıntı yaşamadığımızı rahat bir şekilde söyleyebilirim. Doktorlara, sağlık çalışanlarına karşı herkes saygılı."



Memişoğlu'nun yaptığı ameliyatla sağlığına kavuşan Seyfullah Akın ise Memişoğlu'nun Hakkari'de görev yapmasından dolayı duyduğu memmuniyeti dile getirdi.