20. Yıl Mezunlar Buluşması

Turizm Fakültesi tarafından Turizm Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.

20. Yıl Mezunlar Buluşması

Turizm Fakültesi tarafından Turizm Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü

Başlangıç Saati : 08.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00

Kategori : 20. Yıl Mezunlar Buluşması

Tür : Festival

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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