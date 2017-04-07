20. Yıl Mezunlar Buluşması
Turizm Fakültesi tarafından Turizm Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Turizm Fakültesi tarafından Turizm Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü
Başlangıç Saati : 08.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 15: 00: 00
Kategori : 20. Yıl Mezunlar Buluşması
Tür : Festival
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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