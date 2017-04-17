20 Yaşındaki Genç Tartıştığı Kişi Tarafından Öldürüldü

Adana'da 20 yaşındaki genç, tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.



Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14023. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Aydemir (20) ile ismi belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Şahıs, tartışmanın büyümesiyle belindeki silahı çıkartarak gence doğrulttu. İddiaya göre Aydemir'in "Sıkamazsın" dediği şahıs ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor. - ADANA