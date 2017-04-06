20 Yaşındaki Genç Kız 6 Gündür Kayıp

Bursa'da 20 yaşındaki bir genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor.



Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce ikametinden ayrılıp bir daha geri dönmeyen 20 yaşındaki Reyhan Sağlam'ın ailesi, kızları için polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. 6 gündür kayıp olan genç kız için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı da harekete geçip kayıp alarmı başlığıyla mesaj yayınlayıp 81 ile gönderdi. EGM tarafından genç kızın fotoğrafı ile kimlik bilgilerine yer verilen mesajda 1.55 boyunda, 50 kilo ağırlığında kumral tenli, siyah saçlı ve siyah gözlü Reyhan Sağlam'ın kaybolduğunda üzerindeki kıyafetlerin bilinmediği belirtildi.



Kayıp Reyhan Sağlam'ı görenlerin 155 polis hattına veya en yakın karakola bilgi vermeleri istendi. - BURSA