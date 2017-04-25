20. Uluslarası Zafer Kupası Turnuvası İzmir'de Başlıyor

İSTANBUL-DHA Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen 20. Uluslararası Zafer Kupası Turnuvası başlıyor. 15 ülkenin katılması beklenen turnuvada yaklaşık 400 güreşçi mindere çıkacak. Başarılı olan sporcular Avrupa şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.



Her yıl düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası Turnuvasında bu yıl 20'incisi düzenleniyor. 28-30 Nisan tarihleri arasında İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak olan turnuva grekoromen ve serbest stilde 10, kadınlar serbest stilde 10 olmak üzere toplamda 30 sıklette mücadele edilecek. Turnuvaya 15 ülkeden gelen 400 güreşçinin mücadele etmesi bekleniyor.



BAŞKAN AYDIN: "GÜREŞÇİLERİMİZE AVRUPA KAPILARINI AÇACAK"



Turnuva hakkında konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Zafer Kupası Turnuvasının yıldızlar kategorisinde dünyanın sayılı ve en köklü organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Ülkemizden çok sayıda sporcu bu şampiyonada mücadele edecek. Bu turnuva milli sporcuların belirlenmesi açısından güreş camiası için büyük bir öneme sahip. Dereceye giren ve kürsüye çıkan sporcularımız yine Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil hakkı kazanacak."



