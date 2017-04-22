20. Uluslararası Çiçek Festivali

İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali'nin 20'ncisi 3-7 Mayıs'ta yapılacak.



Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan festivalin bu yıl daha fazla ilgi görmesini beklediklerini söyledi.



Festival programına ilişkin bilgi veren Sesli, 3 Mayıs'ta kortej yürüyüşü ile başlayacak festivalde onur konuğu ilin Eskişehir, onur konuğu ilçenin de İstanbul Kadıköy olacağını belirtti.



İtalya, Ukrayna, Makedonya, Kosova ve Gürcistan'dan halk oyunları ekiplerinin festivale davet edildiğini aktaran Sesli, İzmir Dokuz Eylül, İzmir Yüksek Teknoloji ve İzmir Ekonomi üniversiteleri ile Egem Halk Oyunları Derneği ve Bayındır Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin festival süresince gösteriler düzenleyeceğini kaydetti.



Festival için çevre il ve ilçelerden liselerin halk oyunları ve gösteri ekiplerinin başvurduğunu ifade eden Sesli, müzisyen, karikatürist, animatör, dans grupları, çiçek/yaprak sanatçıları ve ressamların çeşitli noktalarda festival süresince etkinlik gerçekleştireceğini aktardı.



Sesli, En Güzel Stant/Bitki Yarışması, En Güzel Balkon Yarışması ve En Lezzetli Çiçek Reçelleri Yarışması'na ilave olarak bu yıl En Güzel Çiçek Heykeli Yarışması da düzenleneceğini belirtti.



Sesli, "Bu yıl yine her yıl olduğu gibi büyük gelişim sağlayan çiçekçilik sektörünün temsilcilerinin de Bayındır Çiçek Festivali'ne ilgi göstermesini bekliyoruz. Festivalimize tüm çiçekseverleri ve kalplerinde sevgi olan tüm insanları davet ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyon ziyaretçimiz olmuştu. Bu yıl sayıda artış bekliyoruz." dedi.



Belediyenin festival için 600 standın kurulumunu yapacağını kaydeden Sesli, bu stantların 400'ünde çiçek üreticilerinin yer alacağını sözlerine ekledi.