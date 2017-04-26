20 Ülkenin Savunma Bakanı Moskova'da Terörle Mücadeleyi Görüşecek

– Rusya Savunma Bakanılığı, Moskova'da, altıncı Uluslararası Güvenlik Konferansı MCIS-2017'yi başlatıyor. Foruma, 20 ülkenin savunma bakanları dahil olmak üzere 85 ülke temsilcisi katılacak. Bu senenin en önemli konusu terörle mücadele olacak.



Savunma Bakanı Sergey Şoygu yaptığı açıklamada, "Bugün terör eylemleri önceden de olduğu gibi uluslararası güvenliğin başlıca tehditlerinden biri olmaya devam ediyor ve bununla mücadele için geniş çaplı ortak çaba gerekiyor. Başlanan görüşmelere devam edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Konferansın açılışında Savunma Bakanı Şoygu, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev konuşma yapacak. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus yetkililerin Rusya'nın dünyadaki durumlara bakış açısını anlatacakları belirtildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, özellikle Lavrov'un terörle mücadeleye ilişkin aktüel sorunlara, küresel ve bölgesel güvenlik konularına değineceğini belirtti.



Konferans dahilindeki seminerlerde savunma bakanları, uluslararası ve bölgesel güvenliğin güçlenmesine ilişkin tekliflerini de sunacaklar. - Moskova