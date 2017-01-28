20 otobüs Şubat'ta geliyor İzmir'in elektrikli filosu yola çıkıyor

Türkiye'nin ilk elektrikli otobüs filosu önümüzdeki aydan itibaren İzmir'de hizmete girecek. ESHOT Genel Müdürlüğü, otobüslerde kullanılacak elektrik enerjisini de kendi üretecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, toplu ulaşımda devrim niteliği taşıyan elektrikli otobüs hamlesi için son aşamaya gelindi. İlk etapta 20 adet "full elektrikli otobüs" satın alarak toplu ulaşımda İzmirlilerin hizmetine sunmak üzere harekete geçen ESHOT Genel Müdürlüğü'nün yeni otobüsleri, ihaleyi kazanan firmanın Ankara'daki tesislerinde üretiliyor. Şubat ayının ortalarında üretimi tamamlanacak 20 otobüs İzmirlilerin hizmetine girecek. Yeni otobüslerin üretildiği tesislere giderek incelemelerde bulunan ESHOT Genel Müdürlüğü yetkilileri, yüzde 100 çevreci, konforlu ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak elektrikli otobüslerle birlikte İzmir'de yeni bir dönem başlayacağını belirtti.

Cep telefonları için şarj soketi, özel koltuk

Egzoz dumanı ve motor gürültüsünü ortadan kaldıran yeni otobüslerde yolcuların cep telefonlarını şarj edebilmesine imkan tanıyan USB soketler de yer alıyor. İzmir'e özel dizayn edilmiş, kente özgü motifler taşıyan koltuk döşemeleri ise dikkat çekiyor.

Hedefte 400 elektrikli otobüs daha var

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün, "çevreci ulaşım" teknolojilerini hayata geçirme stratejisi doğrultusunda "full elektrikli otobüs" alımı için yaptığı ihaleyi, 8.8 milyon Euro'luk teklifle Ankara'da üretim yapan TCV Otomotiv Makine San. ve Tic. A.Ş. kazanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, daha hızlı şarj edilebilen ve daha uzun mesafelerin kat edilmesine olanak tanıyan teknolojiler geliştikçe, filosundaki elektrikli otobüs sayısını da artırmayı planlıyor. Bu amaç doğrultusunda 3 yıl içinde kente 400 elektrikli otobüs daha kazandırılması hedefleniyor.

Enerjisini güneşten sağlayacak

Çevreci ve ekonomik bu araçların şarj edilmesi için kullanılacak elektrik enerjisinin maliyeti, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Buca Gediz Ağır Bakım Tesisleri'nde kurulan güneş enerji santralinden karşılanacak. ESHOT, atölye ve garajlar ile otobüs son duraklarında otobüslerin şarj edilmesi için kullanılacak elektriği TEDAŞ'tan satın alacak. Güneş enerjisi santralinden üretilen enerji ise TEDAŞ şebekesine aktarılacak.