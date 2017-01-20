20 Ocak Cuma Dha Spor Gündemi

FENERBAHÇE 11.30 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam edecek. BEŞİKTAŞ 12.00 Kartal Yuvası açılışı (Cevahir)

20 Ocak Cuma Dha Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU...

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

11.00 Süper Lig'in lideri, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek

FENERBAHÇE

11.30 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam edecek

BEŞİKTAŞ

12.00 Kartal Yuvası açılışı (Cevahir)

GALATASARAY

11.00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

Takım karayoluyla Karabük'e hareket ederek maç için bu kentte kampa girecek.

13.00 Lutfi Arıboğan'ın babasının cenaze töreni (ADANA)

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

19: 00 Fildişi Sahili - D.Kongo Cumhuriyeti

22: 00 Fas - Togo

EUROLEAGUE

20: 00 Darüşşafaka Doğuş - UNICS Kazan

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