BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU...
MEDIPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Süper Lig'in lideri, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek
FENERBAHÇE
11.30 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam edecek
BEŞİKTAŞ
12.00 Kartal Yuvası açılışı (Cevahir)
GALATASARAY
11.00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
Takım karayoluyla Karabük'e hareket ederek maç için bu kentte kampa girecek.
13.00 Lutfi Arıboğan'ın babasının cenaze töreni (ADANA)
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
19: 00 Fildişi Sahili - D.Kongo Cumhuriyeti
22: 00 Fas - Togo
EUROLEAGUE
20: 00 Darüşşafaka Doğuş - UNICS Kazan
20 Ocak Cuma Dha Spor Gündemi
FENERBAHÇE 11.30 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam edecek. BEŞİKTAŞ 12.00 Kartal Yuvası açılışı (Cevahir)
BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU...
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