20 Ocak Cuma Dha Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU...



MEDIPOL BAŞAKŞEHİR



11.00 Süper Lig'in lideri, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek



FENERBAHÇE



11.30 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam edecek



BEŞİKTAŞ



12.00 Kartal Yuvası açılışı (Cevahir)



GALATASARAY



11.00 Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.



Takım karayoluyla Karabük'e hareket ederek maç için bu kentte kampa girecek.



13.00 Lutfi Arıboğan'ın babasının cenaze töreni (ADANA)



AFRİKA ULUSLAR KUPASI



19: 00 Fildişi Sahili - D.Kongo Cumhuriyeti



22: 00 Fas - Togo



EUROLEAGUE



20: 00 Darüşşafaka Doğuş - UNICS Kazan