20 Nisan Perşembe Dha Spor Gündemi
LYON'A GECE YARISI BASKINICeza haberi çıktıktan 6 saat sonra tüm uyarılara rağmen Beşiktaş taraftarlarından bazıları sosyal medyadan haberleşerek Lyon Futbol takımının boğazda kaldığı otele teknelere gelerek, meşale yaktı, gürültü çıkartıp oyuncuları uyutmamaya çalıştı.
LYON'A GECE YARISI BASKINI
Ceza haberi çıktıktan 6 saat sonra tüm uyarılara rağmen Beşiktaş taraftarlarından bazıları sosyal medyadan haberleşerek Lyon Futbol takımının boğazda kaldığı otele teknelere gelerek, meşale yaktı, gürültü çıkartıp oyuncuları uyutmamaya çalıştı. Grup olaysız dağıldı.
BEŞİKTAŞ CEZAYA KİTLENDİ
UEFA'nın maça 24 saat kala açıkladığı ve Lyon ile Beşiktaş'ı aynı kefeye koyan ceza kararı Siyah-Beyazlıları çıldırttı. Cuma günü gerekçeli karar alındıktan sonra Tahkim Kuruluna itirazda bulunulacak.
BAŞKAN ORMAN: "BU KARAR SKANDALDIR"
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Maçımızı ve seyircimizi prove etmek istiyorlar. Ama bu oyuna gelmeyeceğiz. seyirciden isteğim maça alkollu gelip olaylarala neden olabilecek davrarnışlardan kaçınmalarıdır"
BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ GÜNEŞ'TEN UEFA'YA SERT TEPKİ
"Bu kararda kazanan Lyon takımıdır, kaybeden Beşiktaş'la birlikte futboldur". "Provokasyonlara gelmeden, sinirlenmeden sakin kalacağız" .."Kaybetsek de alnımız ak şekilde çıkacağız, kazanırsak da aynı şekilde çıkacağız".."Biz daha oynanmayan maçın cezasını aldık" .. "Lyon Başkanı iki takım için de doğru karar demiş. Belli çok akıllı bir adam ama biz de saf değiliz"
FRANSIZ GAZETELERİNDEN ÖZETLER
Fransa'da bugün çıkan gazeteler UEFA'nın Lyon ve Beşiktaş'a verdiği yaptırım nedeniyle önemli satırbaşlarına değindi..
UEFA AVRUPA LİGİ
22: 05 Beşiktaş - Lyon
22: 05 Genk - Celta Vigo
22: 05 Manchester United - Anderlecht
22: 05 Schalke 04 - Ajax
BARCELONA BU DEFA YAPAMADI
Şampiyonlar Lig'inde ilk maçta Juventus'a 3-0 yenilen İspanyol ekibi evinde golsüz berabere kalarak elendi. Diğer maçta Monaco Dortmund'u 3-1 yenerek Yarı-Finale yükseldi.
KURALAR YARIN
Şampiyonlar Lig'i ve UEFA Avrupa Lig'inde Yarı-Final kuraları Yarın TSİ ile 14.00'te Nyon'da çekilecek..
(ÖZEL) MUSTAFA DENİZLİ: "İYİ BİR PSİKOLOJİ YAKALADIK"
Türkiye 1'inci Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek 48 puanla ikinci sıraya yerleşen Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, "Hem takım olarak, hem şehir olarak iyi bir psikoloji yakaladık" dedi.
PLAJ FUTBOLU
17.00-İBB'nin düzenlediği Plaj futbolunun basın lansmanı Sarayburnun'daki Sepetçiler Kasrı'nda yapılacak. Turnuvaya İngiltere, Belarus ve Çek Cumhuriyeti ile Türkiye katılıyor.
GALATASARAY
17.00 Derbi maçın hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
Derbi maçın hazırlıkları devam edecek.
TFF 1.LİG
17: 30 Büyükşehir Gaziantepspor - Balıkesirspor
THY AVRUPA LİGİ - Play-Off ikinci maç
21.00 - Panathinaikos Superfoods-Fenerbahçe
HAKEMLER AÇIKLANIYOR
SÜPER LİG'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak. Gözler, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kimin yöneteceğine çevrildi..
JUDO
Polonya'nın Başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 6 Türk sporcu madalya için mindere çıkacak.
(Özel)
GOLF FEDERASYONU BAŞKANI AĞAOĞLU: "HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLERSEN BİRAZ HAZIR YİYİCİLİK OLUYOR"
Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, golf turnuvalarının düzenlenmesiyle ilgili, "Her şeyi devletten beklersen biraz hazır yiyicilik oluyor. Hazırı da bir yere kadar yersin. Bu işin yürüyüp gitmesi lazım. İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa nasıl yapıyorsa bizim de aynı şekilde yapmamız lazım" dedi.
GOLF
Antalya'nın Serik İlçesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek toplam 200 bin Euro ödüllü Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası başlıyor.
BİSİKLET
10.00- 20-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin'in 1. Etabı start alacak