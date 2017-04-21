20 Nisan 2017 Haberleri
20 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Paris'teki Saldırıya İlk Tepki Trump'tan: Başka Bir Terör Saldırısına Benziyor
- Kuzey İrlanda'da Polislere Saldıran Köpek Gözaltına Alındı
- Euroleague'de Fenerbahçe, Deplasmanda Panathinaikos'u 80-75 Yendi
- Talisca'nın Golü Beşiktaşlıları Ayağa Kaldırdı
- Son Dakika! Paris'te Silahlı Saldırı: 1 Polis Hayatını Kaybetti, Saldırgan Vuruldu!
- ABD'de Kızlarına 'Allah' Soyadını Vermek İsteyen Aileye Mahkemeden Onay
- Beşiktaş Lyon Maçına Giden Ünlü İsimler Instagram'dan Paylaşım Yaptı
- Artvin'de Murgul Tünelinde Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
- Beşiktaş, Taraftarlarına Provokasyonlara Gelmemeleri İçin Anons Yaptı
- İBB Başkanı Kadir Topbaş Bir Daha Aday Olmayacağını Açıkladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan A News'e Konuştu: Gündemde Erken Seçim Yok
- Piknik Yaparken Toprağa Gömülü İnsan İskeleti Buldular
- Dilan Çiçek Deniz'in Instagram Paylaşımı Hayranlarını Mest Etti
- Beşiktaş - Lyon Maçı Öncesi Beşiktaş ve Çarşı Bayram Yerine Döndü
- Eski İngiliz Futbolcu Ugo Ehiogu Yoğun Bakıma Kaldırıldı
- Almanya'dan Türkiye'ye Gelecek Vatandaşlarına Uyarı: Kalabalıklardan Uzak Durun
- Manisa'da 500 Genç Kıza Gelinlik Hediye Edildi
- Deniz Baykal: Sayın Cumhurbaşkanım, Maç Daha Bitmedi
- Fransa'da Oy Pusulaları Seçmenlere Dağıtılmaya Başlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le 3 Mayıs'ta Görüşecek
- Nusret Instagram Hesabından Yaptığı Paylaşımla Takipçilerini Heyecanlandırdı
- Eski Galatasaraylı Mondragon, Silahlı Soyguna Uğradı
- Olimpiyat Madalyalı Yüksek Atlamacı Germaine Mason Hayatını Kaybetti
- Hadise Instagram Hesabından Makyajsız Fotoğrafını Paylaştı
- Şükran Ovalı'dan 'Kara Kartal' Paylaşımı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: YSK'nın Kararı Kesin, Bu İş Bitti
- Bakan Zeybekci: Rusya'dan Et İthal Edebiliriz
- Pique'nın Real Madrid Aleyhine Attığı Tweet İspanya'yı Karıştırdı
- Time Dergisi En Etkili Liderler Listesine Giren Erdoğan'ın Tanıtım Yazısını Can Dündar'a Yazdırdı
- SAS Komandoları Cerablus'ta El Yapımı Patlayıcıları Elleriyle İmha Ediyor
- Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
- Hatay'da MİT TIR'larını Durduran Eski Savcı Kavalcıoğlu Tutuklandı
- Galatasaray, J. Martinez'den Gelecek Sağlık Raporuna Göre Harekete Geçicek
- Antep'te Altın Dişli, Son Model Telefonlu Dilenciler Şaşkına Çevirdi
- Suriyeli İşçilerin 9 Yaşındaki Çocuğa Yaptığı İşkence Görüntüleri Ortaya Çıktı
- İtalyan Gazeteci Di Caprio: Galatasaray, Balotelli'ye Teklif Yaptı
- Cesur Sahnelerinden Sonra Google'da Herkes 'Fİ' Dizisini Aratıyor
- Rıdvan Dilmen: Lyon'dan Beşiktaş Maçında 1-2 Kırmızı Kart Bekliyorum
- Şehit Oğlu, Kılıçdaroğlu'na Sarıldı: Babam Seni Çok Severdi
- Canlı Yayına Bağlanan İzleyiciden Şaşırtan İtiraf: Evli Kadınla İlişkim Var