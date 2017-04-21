20 Nisan 2017 Haberleri

20 Nisan 2017 Manşet Haberleri.

20 Nisan 2017 Haberleri

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Amerika Birleşik Devletleri, Millî İstihbarat Teşkilatı, Belediye Başkanı Topbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili Baykal, Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti, Sarı Lacivertliler
3