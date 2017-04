20'nci Orman Musaözü Oldu

Eskişehir Çevre Derneği'nin 'her yıl bir orman' oluşturma etkinliğinde bu yıl Musaözü mevkiinde 20. orman için yüzlerce fidan dikildi.



Çevre Derneği Başkanı Güner Sümer, Eskişehir'de kişi başına 4 metrekare yeşil alan düştüğünü belirterek, bu rakamın 1998 yılında 2 metrekare alan olduğunu hatırlattı. Eskişehir Çevre Derneği olarak Eskişehir'in yeşillendirmek için çalıştıklarını belirten Doç.Dr. Güner Sümer, "Her hafta Eskişehir'de bir okulda çevre konferansı veriyoruz. Ayrıca her Cumartesi günü dernekte halka çevre konferansı verilmektedir" dedi.



Derneğin hava, su, toprak, gürültü ve görüntü kirliliği ile mücadele ettiğini ifade eden Sümer, "Çöp katı atıkların toplanması ve geri dönüşüm çalışmaları yapmaktadır. Kentsel sorunlar, tarihi ve kültürel varlıkların korunması da çalışmalarımız arasında bulunmaktadır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR