20'nci Atak TSK'ya Teslim Edildi
Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterinin 20'ncisi, Milli Savunma Bakanı Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi.
Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterinin 20'ncisi, Milli Savunma Bakanı Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi.
Kaynak: Dunya.com
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