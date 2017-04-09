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20'nci Atak TSK'ya Teslim Edildi
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20'nci Atak TSK'ya Teslim Edildi

Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterinin 20'ncisi, Milli Savunma Bakanı Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi.

20'nci Atak TSK'ya Teslim Edildi

Milli imkanlarla üretilen ATAK helikopterinin 20'ncisi, Milli Savunma Bakanı Işık ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi.

Kaynak: Dunya.com

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