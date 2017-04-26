20 Milyon Kişinin Kimlik ve Banka Hesap Bilgileri Çıktı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 0850'li VOİP (İnternet üzerinden sesli görüşme) hatları üzerinden çok sayıda kişiyi çeşitli bankaların temsilcisi gibi arayıp dolandırdığı belirlenen şebekeye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin bilgisayarlarında Türkiye genelinde 20 milyon kişinin kimlik ve banka hesap bilgilerinin bulunduğu ortaya çıktı. Dolandırıcıların kiraladıkları lüks teknede halay çekerken kendilerini görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştıkları belirlendi.