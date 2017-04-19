20 metrekarede üretilen bağlama, gönüllerin sesi oluyor



GAZİANTEP - Gaziantep'te 20 metrekarede üretilen bağlama, ustaların eliyle gönüllerin sesi oluyor.

Aşıkların yüreğine seslenen bağlama, Gaziantep'te merdiven altı tabir edilen küçük bir alanda üretiliyor. Anadolu insanının saz olarak bilinen ve telli çalgılar grubunda yer alan bağlama, ustalarının maharetli ellerinde gönüllerin sesi oluyor. İyi bir bağlamada el işçiliği büyük bir önem taşırken, ustalarının sayısı gittikçe azalıyor.

Gaziantep'te 20 yılı aşıkın süredir bağlama imalatı yapan Mustafa Akkaya kişiye özel yaptığı bağlamalarla tanınıyor. 20 metrekarelik atölyesinde ürettiği bağlamalar gönüllerin sesi oluyor. Merdiven altı iş yerlerini hatırlatan 20 metre karelik atölyede küçük yaştan bağlama yapmayı öğrenen Akkaya,"Küçükken babamın atölyesinde çalışmaya başladım. Toz ve ahşap kokusunun içerisinde büyüdüm. Ustalığımı 1999 yılından itibaren sayıyorum. Küçüklüğümden beri atölyedeyim. Özel sipariş üzerine yapıyorum. El sanatları genelde rağbet görmüyor. Zor meşakkatli sabır isteyen küçük yaşta başlanması gereken bir iştir. O yüzden el sanatlarının genel itibariyle talep görmüyor. Aynı şey bağlamada da mevcuttur. Bağlamanın tarihi Orta Asya'dan gelen Türk kültürünü yansıtan canlı tutan bir aracımız. Bu araç duyguları ifade ediyor, yaşanmışlıkları ifade ediyor. Atalarımız ozanlarımız iyi ve kötü günde de yaşadıklarını ifade etmek için bağlama çalmışlar. Bu halada böyledir. O yüzden ben üstüme düşeni yapıyorum. Bu işi en güzel şekilde yapmaya çalışıyorum. Küçük şehirlere de bağlama yapımı yok denecek kadar azaldı. Büyükşehirlerde imkanlardan dolayı daha fazla bağlama imalatı var. Bağlama yapmanın ilk 25 yılı zordur. 25 yıldan sonra kolaydır. Bağlama yapmak gerçekten sabır isteyen zor bir iştir" dedi.

(LO-SD-