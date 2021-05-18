20 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs yasak mı? 19 Mayıs kapanma detayları...

19 Mayıs 2021 günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ülkede çoşku ile kutlanacak.20 Mayıs tatil mi? Sorusu gündemde ki yerini koruyor. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Peki, 20 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs yasak mı? 19 Mayıs kapanma detayları...

Atatürk 'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî bayramıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

19-20 MAYIS TATİL Mİ?

17 günlük tam kapanmanın ardından bugün 1 Haziran'a kadar sürecek 'kademeli normalleşme' süreci başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasakları hafta içi akşam 21.00'de başlayacak. Cumartesi ve pazar kısıtlama devam edecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tarihi

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.