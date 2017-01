20 İşyerinde Hırsızlık Yaptılar, Markete 'Sıra Sizde' Notu Bıraktılar

GAZİANTEP'te, son 1 ayda 20'ye yakın hırsızlık olayının meydana geldiği Şahintepe Mahallesi'ndeki bir markete kimliği belirsiz kişiler tarafından 'Sıra sizde : )' yazılı not bırakıldı.



Şahintepe Mahallesi'ndeki işyerlerinde son bir ay içerisinde 20'ye yakın hırsızlık olayı meydana geldi. Kimlikleri henüz belirsiz hırsızlar, mahallede bulunan manav, kasap, kebapçı, fırın ve kafeterya gibi 20'ye yakın işyerine girip hırsızlık yaptı. Kimliği belirsiz hırsızların girdikleri işyerlerinin sahibi esnaf, duruma tepki göstererek çözüm bulunmasını istedi. Hırsızlar mahallede son olarak girdikleri markette 4- 5 bin lira tutarındaki sigara ve madeni paraları çaldı. Marketin güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde 3 kişinin markette, raflardaki sigara paketlerini çaldıkları görülüyor. Hırsızlar, marketten ayrıldıktan sonra yakın mesafede bulunan başka bir markete de üzerinde 'Sıra sizde : )' yazılı not bıraktı.



Not bırakılan marketin işletmecisi Burak Yavuz, mahalle esnafının hırsızlık olaylarından dolayı tedirginlik yaşadıklarını belirterek, "Hırsızlar özellikle son iki haftadır daha yoğun bir şekilde işyerlerine girmeye başladı. Biz en azından polislerin geceleri burada devriye gezmesini istiyoruz. Gece doğru düzgün uyku uyuyamıyoruz. Sürekli tetikteyiz. Biz polisi arıyoruz, gelmeleri en erken yarım saati buluyor. Şuan elimiz, kolumuz bağlı oturuyoruz, yardım istiyoruz. Geçen gün bitişiğimizdeki işyerine giren hırsızlar giderken bizim dükkanın kapısının altından kağıda 'Sıra sizde' diye yazıp gülümseme işareti yapmışlar" dedi.



Mahallede kasaplık yapan Adnan Karababa ise, işyerine iki kez giren hırsızların kesilmiş yaklaşık 3 bin lira değerindeki iki koyun gövdesinin tamamen çalındığını ifade ederek "Yılbaşı sabahı saat 03.00 gibi benim dükkanıma girdiler. Aradan bir hafta geçmeden bir daha girdiler. Kapıdan ve camları patlatarak girip dükkanımdaki etleri çaldılar. Yukarıdaki komşular duymuş ama onlara da tepki göstermişler. Yılbaşından bu yana bölgemizde 20'ye yakın hırsızlık var. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Bölgede daha yoğun güvenlik önlemi alınmasını isteyen esnaftan Serap İngeç ise, "Biz alnımızın teriyle kazanıyoruz. Biz burada hırsızlık istemiyoruz. İşyerimizden bilgisayarımızı çaldılar. İçinde bütün hesaplarımız, bilgilerimiz vardı. Matkaplarımız da çalındı. Bizim kapımızı kırarak işyerimize girdikleri gün 10 yere daha girmişler. Yetkililerden daha yoğun güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - Gaziantep