20 İşyerinde Hırsızlık Yaptılar, Markete 'Sıra Sizde' Notu Bıraktılar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şahintepe Mahallesi'nde 1 ay içerisinde gerçekleşen hırsızlık olayları, esnafı canından bezdirdi. Bir gece içerisinde 10 farklı yere giren hırsızlara önlem alınamamasına şaşıp kalan esnaf, artık bir çözüm istiyor. Öte yandan, kapı-pencere patlatan ve henüz girmedikleri dükkanlara not bırakan hırsızların vurdumduymazlığı dikkat çeken unsurlar arasında.

AYNI MAHALLEDE 20'YE YAKIN SOYGUN, ESNAF ÇÖZÜM İSTİYOR

Şahintepe Mahallesi'ndeki işyerlerinde son bir ay içerisinde 20'ye yakın hırsızlık olayı meydana geldi. Kimlikleri henüz belirsiz hırsızlar, mahallede bulunan manav, kasap, kebapçı, fırın ve kafeterya gibi 20'ye yakın işyerine girip hırsızlık yaptı. Kimliği belirsiz hırsızların girdikleri işyerlerinin sahibi esnaf, duruma tepki göstererek çözüm bulunmasını istedi.

BÜYÜK VURGUN YAPTILAR! KAÇARKEN NOT BIRAKTILAR

Hırsızlar mahallede son olarak girdikleri markette 4- 5 bin lira tutarındaki sigara ve madeni paraları çaldı. Marketin güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde 3 kişinin markette, raflardaki sigara paketlerini çaldıkları görülüyor. Hırsızlar, marketten ayrıldıktan sonra yakın mesafede bulunan başka bir markete de üzerinde 'Sıra sizde' yazılı not bıraktı.

'POLİSİN GELMESİ YARIM SAATİ BULUYOR, ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI'

Not bırakılan marketin işletmecisi Burak Yavuz, mahalle esnafının hırsızlık olaylarından dolayı tedirginlik yaşadıklarını belirterek, "Hırsızlar özellikle son iki haftadır daha yoğun bir şekilde işyerlerine girmeye başladı. Biz en azından polislerin geceleri burada devriye gezmesini istiyoruz. Gece doğru düzgün uyku uyuyamıyoruz. Sürekli tetikteyiz. Biz polisi arıyoruz, gelmeleri en erken yarım saati buluyor. Şu an elimiz, kolumuz bağlı oturuyoruz, yardım istiyoruz. Geçen gün bitişiğimizdeki işyerine giren hırsızlar giderken bizim dükkanın kapısının altından kağıda 'Sıra sizde' diye yazıp gülümseme işareti yapmışlar" dedi.

'KAPI VE CAMLARI PATLATARAK GİRDİLER, YUKARIDAKİ KOMUŞYA TEPKİ GÖSTERDİLER'

Mahallede kasaplık yapan Adnan Karababa ise, işyerine iki kez giren hırsızların kesilmiş yaklaşık 3 bin lira değerindeki iki koyun gövdesinin tamamen çalındığını ifade ederek "Yılbaşı sabahı saat 03.00 gibi benim dükkanıma girdiler. Aradan bir hafta geçmeden bir daha girdiler. Kapıdan ve camları patlatarak girip dükkanımdaki etleri çaldılar. Yukarıdaki komşular duymuş ama onlara da tepki göstermişler. Yılbaşından bu yana bölgemizde 20'ye yakın hırsızlık var. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz" diye konuştu.

'AYNI GÜN 10 YERE GİRDİLER'

Bölgede daha yoğun güvenlik önlemi alınmasını isteyen esnaftan Serap İngeç ise, "Biz alnımızın teriyle kazanıyoruz. Biz burada hırsızlık istemiyoruz. İşyerimizden bilgisayarımızı çaldılar. İçinde bütün hesaplarımız, bilgilerimiz vardı. Matkaplarımız da çalındı. Bizim kapımızı kırarak işyerimize girdikleri gün 10 yere daha girmişler. Yetkililerden daha yoğun güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.