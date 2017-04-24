20 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Gaziantep'te polis, son dönemlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili güvenlik kameralarından yola çıkarak yürüttüğü çalışmalarda, 30 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 40 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 33 kişiden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından güvenlik kamerası kayıtları ve tanık beyanlarından yürüttükleri çalışmalarda, 23 iş yeri, 2 ikamet, 2 otodan hırsızlık, 2 açıktan hırsızlık ve 1 adet kurumdan hırsızlık olmak üzere toplamda 30 hırsızlık vakasıyla ilgili olarak, olaylara karıştıkları tespit edilen 40 şüpheli şahısa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 20'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olaylarla ilgili ayrıca hırsızlık malı satın aldığı tespit edilen 6 şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldığı bildirildi.



Şüpheli şahıslardan elde edilen ve hırsızlık malı olduğu anlaşılan bilgisayarlar, nakit para, tabanca fişekleri, av tüfeği, jeneratör, güç kaynağı ile muhtelif süs eşyalarının yapılan yasal işlemler sonrası olayın mağdurlarına teslim edildiği bildirildi. - GAZİANTEP