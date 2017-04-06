20 Dakika Sürdü, Etrafı Beyaza Bürüdü

Antalya'nın Korkuteli'de öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış ve dolu, vatandaşları şaşırttı.



Korkuteli'de güneşli ve sıcak hava öğlenden sonra yerini doluya bıraktı. Aniden başlayan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Doluyu tutulan sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek yağıştan korumaya çalıştı.



Fındık büyüklüğünde yağan ve yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı bir anda etrafı da beyaza bürüdü. Dolu yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğu öğrenildi.



Yaklaşık 20 dakika süren dolu sebebiyle vatandaşlar sağa sola kaçışırken, bazıları da iş yerlerin çatı altlarına sığındı. Dolunun kısa süreli yağması, herhangi bir hasar meydana getirmedi.



(Adem Durmaz /İHA)